Bancos cobram juros mais baixos em feira A quarta edição do Salão Imobiliário São Paulo começa hoje no Pavilhão de Exposições do Anhembi e termina domingo. O evento vai colocar à venda cerca de 100 mil imóveis com preços a partir de R$ 52 mil. Para atrair clientes, bancos públicos e privados anunciaram juros mais baixos. O Banco do Brasil e a Nossa Caixa cobrarão uma taxa de 8,4% ao ano ? fora do evento, é de 10%. O Bradesco financia 80% do valor total do imóvel no prazo de até 30 anos. O banco oferece juros de 7,8% nos primeiros 36 meses e de 9,5% no restante do contrato para imóveis com valores de até R$ 120 mil.