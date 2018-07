Bancos dos EUA recebem cartas com ameaças e pó branco

Até 30 cartas contendo ameaças e um pó branco foram enviadas para bancos de diversas partes dos Estados Unidos, segundo as autoridades. Até agora testes de laboratório não detectaram nenhuma substância venenosa. As cartas começaram a chegar na segunda-feira. Segundo a polícia, as cartas pareciam ter sido enviadas pelas mesmas pessoas. O teor de cada carta não foi divulgado. Alguns funcionários dos bancos chegaram a ser examinados por precaução, mas não houve feridos. As autoridades locais pediram ajuda da agência de investigação FBI. "Estas cartas ameaçadoras contêm uma substância em pó. Neste momento, testes com o pó deram resultado negativo. Mais testes serão realizados", afirmou o FBI em nota. O FBI afirmou que enviar cartas com ameaças - mesmo que falsas - é um crime federal. Os Correios dos Estados Unidos também prometeram investigar o caso. As cartas teriam sido enviadas para agências de bancos privados nas cidades de Atlanta, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, Newark, Nova York, Oklahoma City e Washington. Os bancos americanos têm sido alvos de críticas de diversas partes da sociedade americana, que os acusam de práticas irresponsáveis que estariam causando a atual crise nos mercados financeiros globais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.