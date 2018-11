Bancos e outros serviços estarão fechados amanhã Os bancos estarão fechados para atendimento ao público no feriado de Tiradentes, na quarta-feira, dia 21. Os carnês e as contas referentes a consumo (exemplo: água, luz, telefone e TV a cabo) com vencimento na quarta-feira poderão ser pagos na quinta-feira, sem incidência de multa, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).