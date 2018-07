Bancos emprestarão R$11,2 bi para CCEE ajudar distribuidoras de energia

Os bancos que sinalizaram o empréstimo são Bradesco, Itaú, Santander Brasil, BTG Pactual, Citibank, JPMorgan, HSBC, Votorantim, Credit Suisse, Bank of America, Goldman Sachs, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, segundo comunicado do ministério.

Segundo o ministério, o empréstimo à CCEE "contará exclusivamente com recursos dos bancos". A contratação está prevista para 28 de abril e as condições da operação deverão ser definidas até essa data pelas partes envolvidas.

(Por Anna Flávia Rochas)