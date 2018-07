Bancos estrangeiros poderão usar recursos de plano, diz Paulson O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, afirmou neste domingo que bancos estrangeiros que possuem ativos financeiros considerados ruins poderão se beneficiar do plano norte-americano de 700 bilhões de dólares elaborado contra a crise, com o objetivo de restaurar a ordem econômica global. "Sim, eles deverão. Porque... se uma instituição financeira tem operações nos Estados Unidos, contrata pessoas nos Estados Unidos, se eles estão embaraçados com a falta de liquidez dos ativos, eles sofrem o mesmo impacto do povo americano, como qualquer outra instituição", disse Paulson em programa televisivo. Paulson apareceu no programa "This Week with George Stephanopolous", da ABC, para dar mais detalhes do plano que será analisado por congressistas norte-americanos durante a semana. O governo está agindo agressivamente para absorver bilhões de dólares de títulos difíceis de serem vendidos vinculados a hipotecas e ativos relacionados, que têm sufocado os mercados de capitais desde o estouro da histórica bolha do setor imobiliário norte-americano. (Reportagem de Mark Felsenthal)