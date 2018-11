Bancos fecham na quarta-feira em SP As agências bancárias do Estado de São Paulo ficarão fechadas na quarta-feira (9), por causa do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. As contas e os carnês com vencimento no dia 9 podem ser pagos no dia seguinte (10) sem multa. Durante o feriado, é possível agendar pagamentos e pagar boletos com código de barras em caixas automáticos, correspondentes bancários (como lotéricas e Correios) e pela internet.