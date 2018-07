Bancos fecham para o público nos dias 25, 31 e 1º A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências estarão fechadas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2013. De acordo com a Febraban, no dia 31 não haverá atendimento ao público. No dia 24, as agências vão abrir das 9h às 11h nos Estados que seguem o horário de Brasília: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal. Nas agências bancárias localizadas nos demais Estados, o atendimento será das 8h às 10h pelo horário local.