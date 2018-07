Bancos lançam nova ferramenta para combater hackers, diz Wall Street Journal

O lançamento ocorrem na sequência de ataques eletrônicos contra alguns grandes bancos no mês passado, nos quais os sistemas de computadores do JPMorgan Chase & Co's foram invadidos expondo informações de contato de cerca de 73 milhões de famílias e 7 milhões de pequenas empresas.

O grupo captou recursos de 16 bancos incluindo o JPMorgan, Citigroup, BB&T e o U.S. Bancorp, para ajudar a liderar a investida, de acordo com o jornal.

O produto, chamado de "Soltra Edge", está sendo lançado pela Financial Services Information Sharing Analysis Center (FS-ISAC, na sigla em inglês) e a Depository Trust & Clearing Corp (DTCC, na sigla em inglês). O produto está em desenvolvimento há mais de um ano e deve ser lançado no mês que vem, segundo o jornal.

Uma versão piloto do Soltra foi usada para disseminar as informações recebidas pela FS-ISAC vindas do JPMorgan após a invasão, segundo o jornal, citando fontes.

A Soltra, que oferece uma versão gratuita além de uma paga, ajudará no acompanhamento de informações sobre ameaças dentro de segundos, disse à Reuters um porta-voz da Soltra.

A FS-ISAC e a DTCC não puderam ser encontradas de imediato para comentar.

(Por Rishika Sadam)