Bancos não abrem no dia 1º de maio A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento bancário na próxima terça-feira, dia 1º de maio, em função do "Dia do Trabalho". A entidade lembra que a população pode utilizar os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos, Internet Banking, Mobile Banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados).