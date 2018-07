Bancos públicos continuam a puxar o crédito, diz BC O Banco Central mudou suas projeções e passou a prever que os bancos públicos devem continuar liderando a expansão do crédito em 2010. Segundo estimativa oficial do BC, os financiamentos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal devem crescer 20% em 2010, na comparação com 2009. Antes, o órgão previa aumento de 17,1%. Já a estimativa de alta dos empréstimos de bancos privados nacionais recuou de 20% para 19%. Também foi rebaixada a estimativa de aumento nas instituições estrangeiras do País, de 24% para 19%.F.N.