Bancos suíços precisam de US$3,3 bi extras para cumprirem regras

O diretor do departamento financeiro da Suíça, Serge Gaillard, afirmou a jornalistas que o número é equivalente à quantia que os bancos produzem em lucro durante um ano.

O preço dos imóveis e as hipotecas têm subido fortemente na Suíça nos últimos anos, como resultado dos juros muito baixos estabelecidos pelo banco central para evitar uma recessão.

A ação do governo veio em resposta a um pedido do Banco Nacional Suíço, que repetidamente tem expressado preocupações sobre um superaquecimento nos preços de imóveis e que afirmou nesta quarta-feira que os "desequilíbrios" se intensificaram no segundo semestre de 2012.