Bancos vão atender normalmente na sexta-feira Os bancos vão ficar fechados para atendimento na próxima quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Na sexta-feira eles reabrem, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As contas de consumo - água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo - e os carnês que vencerem no dia 3 vão poder ser pagos na sexta-feira, sem incidência de multa. Os tributos, normalmente, já estão com a data ajustada pelo calendário de feriados federais, estaduais e municipais.