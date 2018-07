Band confirma negociação para tirar Datena da Record

Quarenta e três dias depois de romper um acordo que duraria até 2015, na Band, para retornar à Record, José Luiz Datena faz o caminho de volta à rede dos Saad. A Band confirmou oficialmente ontem à noite que negocia com o apresentador.

Sua carta de demissão estava pronta para ser entregue à direção da Record após o fim do Cidade Alerta, às 19h40 de ontem, quando se despediu, no ar, com a frase "até um dia". Até as 21h30, porém, a direção da Record dizia não ter recebido nenhuma carta do apresentador. Mas a volta de Datena era dada como certa internamente na Band. Se retornar à Band, Datena terá perdoada pela emissora a multa que seria aplicada pelo rompimento de seu contrato, 43 dias atrás - cerca de R$ 18 milhões.

Em compensação, passa a acumular duas dívidas com a Record: uma no valor de R$ 20 milhões, relativa ao rompimento de um contrato em 2003, quando foi para a Band, e outra de R$ 25 milhões, pela quebra do acordo atual, que previa cinco anos de compromisso.

Ao assinar o mais recente contrato com a Record, Datena endossou uma cláusula que dizia que sua multa de 2003 só seria perdoada caso ele cumprisse o novo acordo até o fim.

Ontem, enquanto apresentava o Cidade Alerta, Datena se surpreendeu com um blecaute no estúdio. "Mas o que é isso? Vão apagar a luz? Ainda é cedo para apagar a luz", insinuou, rindo.

Há menos de um mês, Datena esteve na casa de Johnny Saad, proprietário da Bandeirantes, que reafirmou que as portas da emissora estavam abertas.

No dia 16, o Estado noticiou que o apresentador já estava com saudade da Band. No mesmo dia, à Folha de S. Paulo, Datena confirmou que "a Band" era sua "casa do coração", o que levou a direção da Record a proibir que ele desse entrevistas.