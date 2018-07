Band escala seu time

A Band fechou o time que levará a Copa da África, em junho. Ricardo Boechat e Ticiana Villas Boas vão ancorar o Jornal da Band direto de lá. O narrador Luciano do Valle, Téo José, os comentaristas Neto e Edmundo, Renata Fan e Milton Neves já estão escalados para o mundial. Parte da turma do CQC também estará por lá. São cerca de 120 profissionais trabalhando na cobertura.

A emissora pretende dedicar até 11 horas diárias ao mundial, desde o seu início. Além da promessa de transmitir todos os jogos do mundial, a Band está preparando programas sobre a história das Copas, como o especial que irá ao ar no dia 28. A atração fará um apanhado do que aconteceu durante as 18 Copas do mundo: grandes confrontos, polêmicas, finais emocionantes...

Os melhores goleiros do mundial farão parte do especial, assim como os confrontos entre os times de Brasil e Holanda, que terá o técnico Zagallo como fio condutor. O velho lobo participou dos três jogos entre as duas seleções em mundiais.

A Band também já vendeu as seis cotas de patrocínio da Copa da África, a R$ 145 milhões cada uma (preço de tabela).