Band terá seriado

Desligada oficialmente da direção Artística da Bandeirantes, Elisabetta Zenatti vai produzir dramaturgia para o canal.

Em novo contrato firmado com a emissora, Elisabetta, que está montando sua própria produtora independente, já acertou a realização de um seriado a ser exibido só depois da Copa do Mundo, por questões operacionais.

"Será uma produção semanal ou diária, estou analisando textos para apresentar", fala Elisabetta, que pretende estar com sua produtora estruturada até o final deste ano.

Em seu novo acordo com a Band, a executiva também segue como supervisora dos projetos que envolvem a parceria da rede com a produtora argentina Cuatro Cabezas, entre eles, CQC, E-24, e mais adiante, A Liga, novo formato que será produzido em 2010. Elisabetta é a responsável pelo acordo da Cuatro Cabezas com a Band.

A saída de Elisabetta coincide justamente com a renovação do contrato de Daniella Cicarelli - trazida por ela para emissora - que muitos achavam improvável.

A direção Artística da Band ficará a cargo do já diretor de Programação da rede, Hélio Vargas.