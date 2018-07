Banda Eva emociona camarote de Daniela Mercury Um dos momentos mais emocionantes da segunda noite da folia soteropolitana foi a passagem da banda Eva, no comando do bloco Cocobambu, pelo camarote de Daniela Mercury. O vocalista da banda, Saulo Fernandes, ao avistar a presença do publicitário Nizan Guanaes na bancada do camarote, resolveu fazer uma homenagem: cantou "We Are Carnaval", um dos hinos da folia baiana, composição de Guanaes. No início, a banda fez um arranjo diferente, mais lento, para a música. Da sacada, Nizan cantou junto, contagiando os foliões que estavam tanto no espaço quanto na pista.