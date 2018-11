Banda larga alcança 67,9% das escolas públicas do País O Ministério das Comunicações informou hoje que o programa Banda Larga nas Escolas, feito em parceria com as concessionárias de telefonia fixa, já conectou com internet rápida 44 mil escolas públicas urbanas em todo o País. A meta é conectar, até o fim deste ano, todas as 64 mil escolas urbanas do Brasil, o que beneficiará 37 milhões de estudantes.