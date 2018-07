Banda Mumford & Sons prepara 'Babel', novo álbum

Em nota, o grupo disse que seu novo trabalho é uma "progressão natural" de "Sigh No More", escrito em meio aos shows do álbum anterior.

"Adoramos tocar ao vivo, obviamente, mas isso também se tornou uma parte importante do nosso processo criativo. Ficávamos escrevendo e ensaiando nas passagens de som, e meio que "testando" as novas músicas com as nossas tão amáveis plateias. Mas aí nos apaixonamos com gravar outra vez.

"Como banda, nunca estivemos mais próximos ou colaborativos, tudo funcionando para os nossos pontos fortes ... Mal podemos esperar para levar (o novo álbum) para a estrada", acrescentou o grupo.

"Sigh No More" deu fama internacional ao quarteto de Londres, com canções como "Little Lion Man" e "The Cave". A Mumford & Sons é formada por Marcus Mumford (vocais), Ben Lovett (teclado/acordeão), Country Winston Marshall (banjo) e Ted Dwane (baixo¬/percussão).

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)