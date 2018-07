Banda parisiense toca na Augusta, e integrante é presa

A banda Dumb and Brass, que se autodenomina "a fanfarra mais dinâmica e festiva de Paris desde mais de 20 séculos" começou a tocar por volta das 23h45 da segunda-feira. "Somos quase todos estudantes de engenharia. Formamos a banda na faculdade e tocamos em várias cidades da Europa. No Brasil pela primeira vez, vamos nos apresentar em vários lugares, inclusive na Virada Cultural de São Paulo", disse o brasileiro Stéfano Demari, um dos integrantes do grupo musical.

Após levantar a galera com uma versão de "Sexual Healing", a Dumb and Brass resolveu descer, sempre tocando, em direção à Praça Roosevelt, na região central - pois já havia sido alertada de que o barulho iria atrair a presença da polícia. Mas a banda, formada por 12 músicos, percorreu apenas uma quadra. Na esquina da Augusta com a Peixoto Gomide, foi parada pelos policiais.

Uma das integrantes do grupo - cujo nome Demari não soube informar -, foi presa por desacato, sob vaias do público. A polícia mandou que os músicos seguissem, para o Masp, onde poderiam tocar. O grupo subiu em direção à Avenida Paulista, acordando os moradores da Rua Frei Caneca e trazendo a fila de fãs recentemente conquistados. Como o Masp ainda estava muito longe, os músicos resolveram ficar na esquina da Paulista com a Frei Caneca mesmo. A animação ainda continuava às 2h e prometia ir até o sol raiar - desde que a polícia permitisse, claro.