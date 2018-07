Banda verde faz show de graça no metrô O projeto Encontros, que leva espetáculos às estações do Metrô, abre espaço para o "rock verde" da banda Súbita. O grupo estará na estação Paraíso hoje às 15 horas, e na Sé na segunda-feira, às 17 horas. Os shows são gratuitos. Altamy e Altiery Monteiro, dois dos integrantes, nasceram em Manaus e privilegiam letras de conscientização ecológica. A banda apoia a ONG Reflorestar é Viver, que já distribuiu mais de 100 mil mudas pelo País. "A ideia é alertar as pessoas para os dados drásticos do nosso momento ecológico", diz Altamy. / KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS