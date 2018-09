Bandeirantes é a rodovia com maior aumento de mortes A Rodovia dos Bandeirantes foi eleita no ano passado a melhor do País pela 5ª vez consecutiva. Mas as boas condições não foram suficientes para reduzir a quantidade de mortes em atropelamentos e acidentes com carros, caminhões e motos. A estrada foi a que apresentou maior aumento de mortos em 2010 entre as estaduais paulistas - 47,5%. E passou a ocupar a 7.ª posição no ranking das dez com mais acidentes fatais - número subiu de 40 para 59.