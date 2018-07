Bandeirantes é a via mais perigosa para moto de luxo A Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, e as Marginais do Pinheiros e do Tietê são as vias mais perigosas para quem anda em moto de luxo, de mais de R$ 30 mil. Os endereços constam de lista organizada pela Federação Nacional dos Motoclubes do Estado. A entidade alerta que as de modelo esportivo são as mais visadas por quadrilhas.