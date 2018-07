Bandeirantes e Dutra apresentam lentidão na volta a SP

Na Rodovia Presidente Dutra, a pista sentido Rio de Janeiro-São Paulo apresentava às 18h35 três trechos de congestionamento em razão do excesso de veículos. Segundo a concessionária Nova Dutra, o primeiro é de 6 quilômetros, do 171 ao 177, na cidade de Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio. O segundo, de 10 quilômetros, do 208 ao 198, em Arujá, na Grande capital paulista.

O terceiro trecho ruim é na chegada à Marginal do Tietê. O motorista encontra lentidão de dois quilômetros pela pista expressa a partir do quilômetro 231, já na região do Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo.

Castello Branco

Quem retorna à capital paulista pela Rodovia Castello Branco também encontra tráfego complicado entre os municípios de Itapevi e Barueri, na Grande São Paulo. Às 19 horas eram registrados 15 quilômetros de lentidão, do 43 ao 28. Na chegada, pela pista expressa, lentidão entre os quilômetros 16, em Osasco, e 13, no Cebolão, informou a concessionária Viaoeste.