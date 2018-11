Bandeirantes e Radial Leste têm trânsito carregado O trânsito da capital registra trechos de lentidão no fim da manhã deste sábado, informa a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Avenida das Bandeirantes era a via com trânsito mais carregado perto do meio-dia, com 3 km de lentidão no sentido Marginal e quase 4 km no sentido Imigrantes, nas pistas expressas.