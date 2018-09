Bandeirantes fica mais lenta após 1 ano de Trecho Sul

Apesar de o trânsito ter piorado no último ano, o tráfego na Bandeirantes ainda está melhor do que antes da abertura do Trecho Sul. Na ocasião, a reportagem também mediu o tempo médio gasto no horário de pico da manhã. O resultado foi de 46 minutos em média no mesmo sentido, ou seja, 11% a mais do que o apurado nesta semana. Isso significa que, apesar de o novo trecho do Rodoanel ter melhorado a lentidão, o aumento da frota e do número de carros que circulam ali estão dissipando o efeito positivo.

As medições foram feitas no mesmo horário e dia da semana, em condições similares. Segundo especialistas ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo, a explicação é a demanda reprimida: como o trânsito melhorou com a saída dos caminhões - o tráfego de veículos pesados foi proibido em setembro de 2010 -, mais pessoas deixaram de cortar caminho pelos bairros e passaram a trafegar pela avenida. Só entre março e agosto do ano passado, o número de carros que passavam ali subiu de 19,4 mil para 22,5 mil por manhã, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Não há dados que mostrem a melhora no trânsito no entorno da Bandeirantes, mas um levantamento feito pela reportagem com base nos boletins da CET mostra que, de modo geral, a lentidão do trânsito na capital paulista caiu 22% nos horários de pico desde março de 2010. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.