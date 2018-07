Bandeirantes tem faixas liberadas após acidente A concessionária CCR Autoban informou que, às 11h49 desta terça-feira, foram liberadas as faixas da Rodovia dos Bandeirantes, na altura do Km 66, que estavam interditadas devido a um acidente. O acidente, que aconteceu às 10h26 na pista sul, Km 66 da rodovia, no sentido da capital, envolveu um caminhão, uma carreta e um guincho.