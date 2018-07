Bandeirantes tem tráfego normal após bloqueio por índios A Polícia Rodoviária liberou as faixas da pista Sul da rodovia dos Bandeirantes, no sentido Capital, por volta das 8h10. Protesto de um grupo de cerca de 200 índios guaranis, residentes em aldeia na cidade de Pirituba, havia fechado a rodovia, nos dois sentidos, na manhã desta quinta-feira, 26, à altura do km 20. Os índios bloquearam a pista ateando fogo a pneus pouco antes das 7 horas.