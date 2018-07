Bandejão Se você tem estômago fraco, evite a praça de alimentação do shopping West Plaza. O problema não é o preparo da comida ou a limpeza das mesas e sim o que vai - e como - para as latas de lixo ao lado. Sem cerimônia, os funcionários raspam os restos de alimentos das bandejas e misturam a papel, plástico e o que vier pela frente. A locomoção também pode ser um problema: o complexo tem dois grandes blocos, interligados por escadas (convencionais e rolantes) que não permitem acesso a cadeirantes, e elevadores - embora alguns fiquem escondidos, como o da loja Centauro. Há somente duas salas de cinema, da rede Playarte, mas o Cinemark pretende se instalar no local.