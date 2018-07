Bandido assalta casa e joga idoso em poço no RS Um homem, de 73 anos, foi jogado em um poço, onde permaneceu por cerca de 14 horas, por um suspeito que assaltava sua residência, em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul. O crime ocorreu por volta das 17h de segunda-feira, e o agressor foi identificado ontem, segundo a polícia civil.