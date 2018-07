Bandido assalta delegacia da Baixada Santista

A invasão ao prédio localizado no Jardim Santa Tereza aconteceu às 1h54 e foi filmada por duas câmeras de monitoramento que fazem parte de um sistema de segurança em implantação. Um homem, com boné e capuz, aparece na imagem. Ele segue até as câmeras com a cabeça abaixada e as direcionam para o teto. A polícia estima que o assaltante permaneceu entre 30 e 40 minutos no prédio onde funcionam a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a Delegacia de Investigações sobre Entorpecente (DISE) e o 2º Distrito Policial de Itanhaém.

A Polícia só soube do assalto pela manhã. Uma equipe de investigadores trabalha durante a noite no prédio, porém havia saído em diligência. Foram roubadas uma metralhadora, uma carabina, duas espingardas, uma pistola 380, dois revólveres 38 e um revólver 357.

De acordo com o delegado titular da DIG e da DISE, Jaime Marcelo da Fonte Nogueira, o assaltante teria entrado pelo portão da garagem que estava danificada. Dentro do prédio, ele arrombou outras oito portas e gavetas da DIG e da DISE. "Com certeza ele não agiu sozinho", concluiu o delegado.