Bandido assalta Zoológico de SP e morre ao tentar fugir

Os bandidos chegaram ao local em um Corsa branco e testemunhas conseguiram acionar a Polícia Militar ainda quando a quadrilha rendia os funcionários da bilheteria.

Policiais das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam) do 3º Batalhão chegaram à Avenida Miguel Stéfano, na entrada do Zoológico, onde fica a bilheteria, no momento em que os criminosos já fugiam no veículo e em poder de um malote contendo dinheiro.

Um dos assaltantes, identificado pela Polícia como Cristian de Barros Beltrão, estava armado com uma pistola calibre 380. Na fuga, o criminoso não conseguiu entrar no veículo a tempo e acabou entrando em um ônibus intermunicipal da Viação Imigrantes, da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU), que fazia a linha 051 - Metrô Saúde/São José (bairro de Diadema).

Segundo a PM, de dentro do ônibus, onde havia passageiros, o criminoso atirou contra os policiais. Ao ver que o coletivo seria alcançado pela motos, o assaltante resolveu descer, mas continuou atirando. No revide, o bandido foi atingido por três tiros e morreu quando era atendido no pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya, no Jabaquara. Até as 20 horas, a polícia ainda não havia levantado o documento de antecedentes criminais do rapaz morto.

O valor que havia no malote levado pelos criminosos que conseguiram fugir ainda não foi divulgado. O caso foi registrado no 83º Distrito Policial, do Parque Bristol, como roubo, resistência e morte. O coletivo usado pelo assaltante na tentativa de fuga permaneceu na Avenida Miguel Stéfano, palco do tiroteio, para que a perícia fosse realizada.