Bandido é baleado em troca de tiros com PM no ABC Um bandido foi baleado e outro conseguiu fugir, por volta das 20h45 desta terça-feira, após a dupla, que ocupava um Astra prata ano 2008 roubado, ser perseguida e trocar tiros com policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão no limite entre São Bernardo do Campo e Santo André, no Grande ABC.