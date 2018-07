Bandido é morto em tiroteio com a PM em SP

Policiais militares da Força Tática do 48º Batalhão realizavam patrulhamento preventivo quando, já em posse de dados do veículo, que havia sido roubado na mesma região, cruzaram com o Fiat, ocupado por dois homens e duas mulheres. Com a abordagem, teve então início a perseguição. Durante a fuga, o rapaz que estava ao volante perdeu o controle, caiu em uma ribanceira, atingindo uma casa em construção. Dois dos suspeitos, entre elas a mulher, conseguiram fugir.

Um terceiro, identificado como Bruno Henrique Souza, de 20 anos, procurado pela Justiça e armado com um revólver calibre 38, teria trocado tiros com um dos policiais no momento em que deixava o carro. Ao descer a ribanceira, o policial se feriu levemente. Na troca de tiros, Souza foi atingido em uma das pernas, na barriga e no peito, morrendo a caminho do Hospital Santa Marcelina. A outra mulher, ferida no acidente, foi dominada e detida, sendo encaminhada para o mesmo hospital. O caso foi registrado no 68º Distrito Policial, do Jardim Lageado.