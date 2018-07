Bandido é morto pela PM após série de roubos em SP

Armado com um revólver calibre 38, Martins teria enfrentado um oficial da PM, armado com uma metralhadora, próximo a um córrego, na favela localizada numa das travessas da Rua Eldorado dos Carajás, no bairro Anita Garibaldi. Ferido, o criminoso morreu quando era atendido no pronto-socorro do Bom Sucesso.

Segundo os policiais, Cristiano, procurado pela justiça e com passagens por roubo e porte ilegal de arma, roubou um Fiat Pálio prata de uma mulher na manhã de domingo na Estrada Mato das Cobras, no bairro da Ponte Alta. Usando o mesmo veículo e acompanhado de um comparsa, o acusado assaltou um mercado às 13h30 do mesmo dia.

Já na segunda-feira, às 15h30, desta vez sozinho novamente, Cristiano assaltou um caminhão de entrega de botijões de gás, levando o dinheiro das vítimas. Em patrulhamento, PMs flagraram o bandido e o perseguiram. Quando era caçado, Souza abandonou o carro e entrou na favela, onde fez três mulheres reféns, como escudo, para não ser baleado.

Após atirar nos policiais, o criminoso teria corrido, pulado um córrego, mas acabou alcançado pelos PMs.

Como se trata de uma resistência seguida de morte, o caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).