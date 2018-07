Bandido é preso ao aplicar golpe do falso sequestro

Acompanhada do marido, ao atender ao telefone em casa por várias vezes, a aposentada ouviu do outro lado da linha duas vozes, uma masculina e uma feminina. O criminoso, auxiliado por mulher que se passava por uma das filhas do casal e outro comparsa, disse que havia sequestrado a filha da idosa e que a vítima só seria liberada mediante pagamento de R$ 400,00. O local da entrega do dinheiro foi combinado e a aposentada pegou um táxi e dirigiu-se ao endereço. No caminho, o taxista, ao saber da história, resolveu parar e alertar policiais militares de uma viatura do BPTran.

A aposentada, com medo de que o criminoso notasse a presença da polícia e matasse a filha dela, desceu do táxi e correu, mas foi acompanhada de longe pelos policiais, que viram a idosa deixando um saquinho plástico no ponto de ônibus. No momento em que Décio Aparício Amâncio, de aproximadamente 25 anos, chegou ao ponto e pegou o dinheiro, acabou detido. Segundo a PM, o rapaz já tem passagem por roubo e desta vez seria autuado em flagrante por extorsão. O flagrante foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás/Belém).

Os PMs entraram em contato com as filhas do casal e nada havia ocorrido com elas. Segundo a polícia, Décio nada conhecia sobre os aposentados, que foram escolhidos aleatoriamente.