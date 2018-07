Bandido em fuga atinge 11 carros na marginal Tietê Uma perseguição a um caminhão roubado deixou um saldo de pelo menos 11 carros danificados na Marginal Tietê, na noite desta quinta-feira, na capital paulista. Policiais militares de vários batalhões, com o auxílio do helicóptero Águia, deram início à caça aos criminosos na região da Lapa, zona oeste. O caminhão, que veio do sul do país e já havia feito entregas em São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, estava carregado com pneus de trator e foi cercado por seis carros, em Mogi. Em seguida, os bandidos, armados de pistolas e revólveres, renderam o motorista. Durante a fuga, onze carros foram atingidos pelo veículo roubado no trecho da marginal próximo à Rodovia Presidente Dutra. O caminhão foi abandonado pelo criminoso no início da rodovia, no Parque Novo Mundo, região nordeste da cidade.