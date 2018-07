Bandido faz 5 reféns após assalto e perseguição no Rio Cinco pessoas foram mantidas reféns num bar, na Piedade, zona norte, no fim da madrugada de hoje. O estabelecimento foi invadido durante uma perseguição policial a quatro homens que cometeram uma série de crimes no bairro. Depois de negociar com os policiais, o criminoso liberou os reféns e se entregou.