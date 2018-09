Bandido invade supermercado no Rio e mantém reféns Um criminoso invadiu uma loja do supermercado Sendas, no bairro de Rio Comprido, na região central do Rio de Janeiro, por volta das 7h30 de hoje e está mantendo reféns alguns clientes e funcionários do estabelecimento, segundo informações da Polícia Militar. Os policiais cercaram o imóvel e tentam negociar a liberação dos reféns. Ainda não há informações do número exato de pessoas dentro do supermercado.