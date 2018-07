Bandido libera refém em São Paulo e é preso

Segundo a PM, além do sequestrador, um outro homem, que estava do lado de fora do consultório e supostamente se comunicava com o suspeito por um celular, também foi detido e levado para a Central de Flagrantes, no 31ºDP, para averiguação. Ninguém ficou ferido.

A tentativa de assalto aconteceu por volta das 12 horas, na Rua Platina, quando o suspeito entrou no consultório, anunciando o assalto. Alguns pacientes conseguiram fugir e acionar a polícia. Uma equipe do helicóptero Águia sobrevoou a região dando apoio aos policiais.