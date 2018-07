Bandido morre após roubar carro de vereador em SP Após roubarem o carro de um vereador de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, dois criminosos acabaram levando a pior na noite desta terça-feira. Fernando Moreira de Souza, de 24 anos, foi preso tentando se esconder nos fundos de uma casa. Já Claudemir de Oliveira, de 34 anos, que tinha passagens por furto e roubo, foi baleado durante tiroteio com policiais militares e morreu. Por volta das 18h30, o vereador Marcelo Antonio Zampolli (PMDB) foi rendido pela dupla na porta da casa de uma amiga, no Parque Monte Verde, em Franco da Rocha. A vítima, que manobrava uma picape Ford F-100, foi obrigada a entregar o veículo aos assaltantes. Armados com revólveres calibre 38, os bandidos fugiram, mas acabaram batendo a picape contra um Escort. Em seguida, abandonaram o veículo. Policiais conseguiram localizar Fernando e prendê-lo. Já Claudemir, que foi baleado e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no Distrito Policial de Francisco Morato.