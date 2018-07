Bandido morre baleado ao invadir casa em SP

Três criminosos armados aproveitaram quando o morador de um sobrado abriu o portão para um entregador de pizza e renderam os dois. Um quarto permaneceu de vigília dentro do carro Fox prata, roubado, usado pelo grupo, estacionado próximo ao imóvel.

Segundo o capitão da Polícia Militar Sérgio Ferraz, o pai do rapaz deve ter percebido a invasão e descido as escadas armado com sua pistola. Ele iniciou, na sala, troca de tiros com os assaltantes. "Recebemos um chamado via 190. Ao chegarmos no local, encontramos o suspeito dentro do Fox. Enquanto fazíamos a abordagem, ouvimos tiros vindos de dentro da casa e pedimos reforços", contou Ferraz.

Um dos bandidos foi baleado. Socorrido ao Hospital São Paulo, morreu. O dono da casa acabou atingido no tórax e deu entrada no mesmo hospital, onde passou por cirurgia e permanece internado. O suspeito que aguardava o bando foi preso e ainda não identificado, por estar sem documentos. Os outros dois criminosos fugiram.

Com o assaltante morto os policiais encontraram um revólver calibre 38, com a numeração raspada. De acordo com Ferraz, a pistola usada pela vítima está legalizada. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial.