Bandido morre em assalto a ônibus na Régis Bittencourt Um assalto a ônibus terminou com a morte de um dos criminosos por volta das 21h30 de ontem, no quilômetro 286 da Rodovia Régis Bittencourt, no Jardim Vista Alegre, em Embu, na Grande São Paulo. Um policial à paisana no ônibus reagiu à invasão dos três assaltantes e disparou contra um deles, que não resistiu aos ferimentos.