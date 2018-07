Bandido preso furando caixa eletrônico em banco de SP Com uma furadeira nas mãos e outras ferramentas ao lado, em frente a um caixa eletrônico e cercado por policiais militares da 2ª Companhia do 43º Batalhão, Anderson Rodrigues da Silva não teve como escapar do flagrante ocorrido dentro de uma agência do Banco do Brasil localizada na altura do nº 317 da Avenida Nova Cantareira, no Jardim São Paulo, zona norte da capital paulista, no início desta madrugada.