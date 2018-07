Bandido preso sob a cama em invasão a casa em SP

A ação durou cerca de uma hora e meia. Um casal e três filhos foram feitos reféns após um dos moradores ser dominado quando chegava em casa, por volta das 23h30 de ontem. Uma testemunha desconfiou da movimentação dentro da residência e acionou a PM, que cercou o local quando o trio preparava-se para deixar a casa em um Ford EcoSport, da família, no qual foram colocados eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e objetos de valor em geral.

Luan Bruno Gomes, de 22 anos, foi preso debaixo de uma das camas, armado com um revólver calibre 38. Os outros dois ladrões escalaram o telhado, mas um deles, Fabrício Barbosa Siqueira, 26, caiu no quintal vizinho e foi preso. O outro bandido conseguiu escapar. Os dois assaltantes detidos já têm passagens por roubo. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam.