Bandidos armados atacam base da PM em Parelheiros

Os atiradores, segundo o que informou inicialmente o Centro de Operações da PM, estariam em motos. No revide, um deles foi baleado e encaminhado para o pronto-socorro Balneário São José, onde morreu, afirmaram os policiais da base atacada. Um Fiat Doblò, com queixa de roubo e que também teria participado do ataque, foi localizado pela PM em uma rua próxima, região de mata.

Policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) e do Grupamento Aéreo (Águia) realizaram buscas na região na tentativa de localizar os demais criminosos. A base, que possui vidros à prova de balas, foi atingida por pelo menos três disparos. Nenhum policial ficou ferido. O caso será registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.