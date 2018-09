Bandidos arrombam caixas eletrônicos do BB em SP

SÃO PAULO - Uma agência do Banco do Brasil foi invadida, por volta das 4 horas, na altura do nº 698 da Rua Maciel Monteiro, em Artur Alvim, na zona leste de São Paulo.

Um pedestre que passava do outro lado da rua, ao olhar para a agência e ver uma lona preta cobrindo a vidraça, desconfiou e ligou para o 190. A intenção dos criminosos era forjar uma reforma dentro do banco para evitar qualquer suspeita, mas a polícia foi acionada.

Policiais militares do 8º Batalhão, ao chegarem em frente à agência, não encontraram mais ninguém, apenas verificaram que dois dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada estavam arrombados. O cofre das máquinas teria sido levado pelos bandidos.

No local, a quadrilha deixou as lonas e garrafas d''água utilizadas para resfriar os maçaricos utilizados no arrombamento dos caixas. Não se sabe ainda quando homens eram nem em quantos veículos eles fugiram.

Se algum representante do banco aparecer antes das 7 horas, a ocorrência será registrada no 10º Distrito Policial, da Penha; mas se aparecer após este horário, o caso será encaminhado ao 21º Distrito Policial, da Vila Matilde.