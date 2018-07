Bandidos assaltam casa de veraneio no litoral de SP

O crime aconteceu por volta das 19h30 no bairro Jardim das Palmeiras. A vítima, um motorista de 40 anos, afirmou que ficou amarrado por cerca de 10 minutos. Ele conseguiu se soltar depois que os bandidos saíram e então chamou a Polícia. Proprietário da casa, o motorista estava com um amigo no local, um mecânico de 41 anos.

Segundo a Polícia, três indivíduos encapuzados e armados com duas pistolas invadiram o local, sendo que dois pularam o muro e um entrou pelo portão. As vítimas foram ameaçadas e agredidas com tapas e não conseguiram descrever os bandidos com detalhes, afirmando apenas que eram magros e tinham cerca de 1,70 metro de altura.

Os homens roubaram documentos, cartões de crédito, um aparelho GPS, uma furadeira elétrica, um celular do tipo rádio, uma mochila e R$ 60 em dinheiro, além do carro da vítima, no qual fugiram.