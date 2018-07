Bandidos assaltam e incendeiam ônibus em São Paulo

O motorista Edson Martins Tristão, que operava a linha Circular 7 (Parque Laguna - Taboão centro) preparava-se para deixar o bairro em sua última viagem rumo ao centro quando a dupla, armada, surgiu e o dominou. Edson estava sozinho, pois o coletivo não dispõe de cobrador.

Obrigado a entregar os R$ 230 reais que estavam na catraca, o motorista teve que descer do veículo e assistir os criminosos atear fogo ao ônibus. Os bombeiros foram chamados para apagar as chamas, que destruíram por completo o coletivo. Policiais militares realizaram buscas, mas não conseguiram detiveram suspeito algum. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.