Segundo a Polícia Militar, os bandidos invadiram a loja por volta das 18h20. Depois de pegar as joias, o grupo roubou um carro e fugiu. O veículo foi abandonado nas proximidades do shopping, na altura do número 2000 da rua Turiassú.

Ninguém foi preso até o momento. O casos era registrado no 26º DP (Sacomã).