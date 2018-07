Bandidos assaltam loja em shopping de Sorocaba (SP)

SOROCABA - Cinco jovens com aparência de clientes renderam funcionários e assaltaram uma loja de artigos para surfistas na segunda-feira, 18, no shopping Esplanada, em Sorocaba, interior de São Paulo. Os rapazes aparentavam ter entre 18 e 20 anos e entraram na loja como se fossem fazer compras. Quando os dois vendedores começaram a mostrar os produtos, foram rendidos e levados para o estoque.

Outros dois funcionários também ficaram sob a ameaça das armas, enquanto os assaltantes sacavam o dinheiro do caixa e escolhiam os produtos que seriam levados. De acordo com a gerência da loja, foram roubados cerca de R$ 5 mil em dinheiro, 30 relógios, vários óculos de sol, mochilas e tênis.

Os ladrões escolheram os produtos de maior valor. Os funcionários foram trancados no depósito e só conseguiram sair duas horas depois, quando colegas de outra loja ouviram os pedidos de socorro. Os seguranças do shopping, o maior da região, não notaram a ação dos bandidos.

De acordo com o gerente Denis Santos, é a segunda vez que o estabelecimento é assaltado - a outra foi há quatro anos. O prejuízo total ainda estava sendo contabilizado no final da tarde. A direção do shopping informou ter contatado os órgãos policiais e está colaborando com a polícia. Imagens das câmeras de segurança podem ajudar a identificar os ladrões que, até a noite, não tinham sido presos.